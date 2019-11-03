شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح 5 مدارس بتكلفة 33 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي والثانوي التجاري بمركز ومدينة ههيا بتكلفة إجمالية 17 مليونا و564 ألف جنيه، بحضور رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين.

محافظ الشرقية يفتتح 5 مدارس بمركزي ههيا وأبو كبير بتكلفة 33 مليون جنيه

بدأت جولة المحافظ بزيارة لقرية صبيح التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 4071 مترا مربعا توسع بعدد 5 طوابق وتضم 23 فصلا بتكلفة 5 ملايين و805 آلاف و541 ألف جنيه وتفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية، مطالباً بالحفاظ على نظافة المدرسة والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية أولاً بأول ومواصلة التفوق والنجاح.

ثم انتقل المحافظ ومرافقوه لمدينة ههيا للمشاركة في افتتاح مدرسة ههيا الثانوية التجارية والمقامة على مساحة 4202 متر مربع بعدد 5 طوابق وتضم 34 فصلا بتكلفة 8 ملايين و546 ألفا و665 جنيها، وأثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية بالمدرسة ونظافتها، وأجرى حواراً هادئاً مع الطلاب وطالبهم بالحفاظ على مدرستهم والاستفادة من اليوم المدرسي والحصص المدرسية المقدمة لهم لتحقيق أعلى الدرجات.

محافظ الشرقية يفتتح 5 مدارس بمركزي ههيا وأبو كبير بتكلفة 33 مليون جنيه

كما أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدرس بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالتعليم الفني وتسعى لتطويره لتقديم خريج كفؤ قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

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واختتم المحافظ جولته بمركز ومدينة ههيا بافتتاح مدرسة الجلاء الابتدائية والمُقامة على مساحة 4164 مترا مربعا إحلال جزئي لعدد 5 طوابق، وتضم 14 فصلا، بتكلفة 3 ملايين و212 ألفا و541 جنيها، لتساهم في تقديم تعليم جيد لأبناء المدينة.

كما افتتح المحافظ مدرسة الشهيد فتحي جمعان الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية، والمُقامة على مساحة 6052 مترا مربعا توسعا بعدد 5 طوابق، وتضم 36 فصلا بتكلفة 8 ملايين و847 ألفا و763 جنيها، للمساهمة في القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتفقد المحافظ غرف المجالات والأنشطة والمعمل والمكتبة والحجرات الدراسية، وأوصى بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية وتحقيق الاستفادة منها والتزود بالعلم والمعرفة.

محافظ الشرقية يفتتح 5 مدارس بمركزي ههيا وأبو كبير بتكلفة 33 مليون جنيه

كما قام محافظ الشرقية بافتتاح مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية والمُقامة على مساحة 2971 مترا مربعا إحلال جزئي بعدد 5 طوابق وتضم 13 فصلا بتكلفة 7 ملايين و82 ألفا و505 جنيهات.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتسعى المحافظة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة المدارس في المناطق النائية والبعيدة لخدمة الطلاب.

محافظ الشرقية يفتتح 5 مدارس بمركزي ههيا وأبو كبير بتكلفة 33 مليون جنيه

التقى المحافظ بأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل خلال فترة اليوم الدراسي وابتكار وسائل تعليمية جديدة لجذب التلاميذ للمدرسة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى الدرجات.

فيما عبر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية ومشاركته فرحتهم بافتتاح المدرستين لتمثلا إضافة جديدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ومدينة أبوكبير.