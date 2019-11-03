شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يحضرون مسرحية «المتفائل» على المسرح القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر طلاب بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، عرض مسرحية «المتفائل» على المسرح القومي، من بطولة الفنان سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من شباب المسرح القومى.

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وكان الدكتور محمد الخشت، قد دعا طلاب الجامعة، الأسبوع الماضي، لحضور عرض مسرحية «سحر الأحلام» على مسرح البالون، ووعدهم بتخصيص عروض جديدة على المسرح القومي.

وقال الدكتور محمد الخشت إن المسرح هو أبوالفنون وأول الأنماط الإبداعية التي عرفها الإنسان، مؤكدًا أهمية الفن في تطوير العقل وبناء الوجدان، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على نشر الفنون بين الطلاب ومشاركتهم فيها من خلال الأنشطة والمسابقات الفنية الموجودة بالكليات وعلى مستوى الجامعة، والتعاون مع مسارح الدولة في تقديم عروض فنية لطلاب الجامعة.

وأشار إلى أن مسرحية «المتفائل» مأخوذة عن رواية «كانديد» وهى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل.