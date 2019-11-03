شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب» تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، المكونة من 81 متدرب من العاملين بالقطاع الحكومي للدولة، وتستمر الدراسة به لمدة 8 شهور، بمقر الأكاديمية.

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ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة تكون قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، كما أنه يوفر للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال المحاضرات، وورش عمل، وتدريب عملى، وزيارات خارجية، ومشروعات التخرج.

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

يشار إلى ان الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.