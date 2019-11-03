شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: لا تستر على فاسد وخطة طموح للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ خطة طموح للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق بالإضافة إلى تشغيل 7 مراكز تكنولوجية بمختلف المراكز والأحياء من ضمن 13 مركزا وحيا بالمحافظة لتقديم خدمات التراخيص للمواطنين من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وقت باستخدام أحدث التقنيات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه لا مكان لفاسد في الجهاز الإداري بالمحافظة ولا تستر على فاسد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقًا للقانون وحملات رقابية وجولات ميدانية مفاجئة للقيادات التنفيذية بالمحافظة والأجهزة الرقابية على مختلف القطاعات التنفيذية والجهاز الإداري بالمحافظة وتنظيم دورات مستمرة لجميع العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفائتهم وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهيئة الرقابة الإدارية فضلًا عن تفعيل البروتوكولات التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وصقل خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجح والأكثر تأثيرًا وفاعلية على المدى الطويل انطلاقًا من التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية في الدولة بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون.

ويجرى في الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار بالمحافظة وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها.