شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية الزيتون الإرهابية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم «ع. ح»، بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون الإرهابية». صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية وليد رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهم تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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