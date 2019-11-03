شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تفتتح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بعد الانتهاء من تشييده بالكامل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأحد، كلا من المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، في افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية التابع لمحكمة ههيا الابتدائية بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور المستشار صلاح الدين أبوالفتوح، رئيس محكمة هيها الابتدائية، واللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية.

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وتخدم محكمة الحسينية الجزئية دائرة مكتظة بالمواطنين يتجاوز عددهم مليون نسمة موزعين على 3 مراكز هي مركز شرطة الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر، وهو ما تمت مراعاته في تصميم مبنى المحكمة الذي يقع على مساحة 1030 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة تشمل قاعة مخصصة ومجهزة لنظر القضايا الجنائية وأخرى لنظر القضايا المدنية، وملحق بكل منهما غرف للمداولة تتسع لعمل الدوائر المتنوعة بالمحكمة، بالإضافة إلى المكاتب الأمامية التي توفر جميع الخدمات المميكنة للمتقاضين والمحامين المتعاملين مع المحكمة، ومجموعة من المكاتب المخصصة لعمل النيابة العامة، ومكاتب إدارية للعاملين، وعدد من الاستراحات للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وجميع التجهيزات الخدمية، فضلًا عن التأثيث اللازم بما يوفر البيئة المناسبة للعاملين والمتقاضين المترددين على المبنى.

كما أن المحكمة مزودة بكل أنظمة التقنية الحديثة الفعالة في سرعة إنهاء إجراءات التقاضي من خلال شبكة معلومات سلكية ولاسلكية تربط المكاتب الأمامية بجميع أجهزة الحاسب الآلي بالمحكمة، وميكنة جميع دورات العمل بالإدارات المختلفة بالمحكمة وربطها بغرفة التحكم الآلي للدعم الفني والتشغيل الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مبنى محكمة الحسينية الجزئية قد تم طرحه بمعرفة الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، كما تمت ميكنة العمل بها عن طريق قطاع التقنية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، ليأتي استكمالاً لافتتاحات صروح العدالة وتطويرها التي تقوم بها وزارة العدل خلال عام 2019 وامتدادها في كافة أرجاء الوطن بوجهيه البحري والقبلي.

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية

افتتاح مبنى محكمة الحسينية الجزئية بالشرقية