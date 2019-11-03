شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور واصفًا إحالة 8 محامين لمحكمة الجنايات بالمنصورة: «غلطة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، إحالة 8 محامين بالدقهلية للجنايات في واقعة تجمهر واحتجاز وكيل نيابة من عام 2016 رغم تنازل النيابة بأنها غلطة كبيرة.

وصرح «عاشور» لـ«المصرى اليوم»، على هامش حضورة جلسة محاكمة المحامين، الأحد: «القضية سبق حفظها بعد تنازل وكيل النيابة عن الواقعة وأوصت نيابة شمال بألا وجه لإقامة الدعوى فكيف يتم إحالة المحامين للجنايات»، واصفا ما حدث «دى غلطة كبيرة منهم».

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وطلب نقيب المحامين خلال جلسة المحاكمة تأجيل القضية أجلا طويلًا للاطلاع على القضية وملابسات إحالتها للجنايات رغم تنازل وكيل النيابة صاحب الواقعة.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 نظرت أولى جلسات محاكمة 8 محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11، اليوم الأحد، أولي جلسات محاكمة 8 محامين من مركز بلقاس، والموجه لهم اتهامات بالتجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016 وإهانة وكيل نيابة واحتجازه في مكتبه.

وقال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة محامين شمال الدقهلية، أن القضية تم حفظها لتنازل وكيل النيابة عن شكواه وطلب في التنازل وعدم السير في الإجراءات القانونية ونيابة شمال الدقهلية الكلية قالت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا، إلى أنه صدر قرار من النائب العام في مايو 2019 بإحالة القضية لمحكمة الجنايات وفوجئنا جميعا بهذا القرار.

وأضاف «هذه القضية كانت مشكلة لمحامي مع آخرين وصدر ضده قرار بالحبس وغضب المحامين لزميلهم دون أن يعرفوا بوجود تبادل شكاوي بين المحامي وآخرين، وتدخل المحامون في وقتها وتم حل الأزمة وانتهت».