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شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بعد رفض محافظة الاسكندرية تسليم عقود شقق «طوسون» لـ430 مواطناً (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم المهندس هيثم ابو العزالحريرى عضومجلس النواب وتكتل 25/30 طلب احاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بِأن رفض محافظة الاسكنردية تسليم الشقق والعقود لـ430 مواطناً بمساطن طوسون شرق المدينة .
وتساءل «الحريرى» في طلبه: لماذا لم يتم تسليم المواطنين المشتركين في القرعة العلنية للإسكان «مساكن طوسون» شققهم، وعددهم ٤٣٠ مواطن ومواطنة، رغم أنهم أنهوا الإجراءات المطلوبة منهم طبقا لشروط القرعة العلنية، وفي ظل رفض مسئولي محافظة الإسكندرية تسليمهم الشقق والعقود.
واشار إلى أن تكلفة حراسة عقارات طوسون الخالية من السكان، تجاوزت ٣٥ الف جنيه شهريا، تتكبدها محافظة الإسكندرية، فلما الاصرار على عدم تسليمها لمستحقيها الحقيقيين.
ووفقا لطلب الاحاطة المقدم من النائب:«رغم ثبوت حصول كبار الموظفين والمسئولين في ديوان عام محافظة الإسكندرية، على شقق طوسون لهم ولأقاربهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، إلا أنهم لازالوا يمارسوا مهام عملهم، ولم تقم المحافظة باسترداد كل الشقق التي حصلوا عليها هم واقاربهم، في مخالفة للقانون ولتعليمات وزير التنمية المحلية».
وطالب «الحريرى» بسرعة اتخاذ اللازم تجاه الموظفين والمسئولين في ديوان عمل المحافظة، واسترداد الشقق التي تحصلوا عليها هم وأقاربهم بشكل مخالف للقانون، ومحاسبتهم، واستكمال إجراءات القرعة العلنية التي اجريت في 27 يوليو 2019.
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