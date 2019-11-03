شكرا لقرائتكم خبر عن «تأمين محور قناة السويس»: ضبط 80 قضية تهريب بضائع خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر، ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والقوات المسلحة، في نطاق الاختصاص، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي عن تحقيق العديد من النتائج من بينها ضبط 80 قضية تهريب بضائع، و8 قضايا مخدرات، وقضية طائرة تصوير للمحترفين من خلال التحكم عن بُعد، وقضية سرقة، وقضية تسلل، و5 قضايا تزوير، و12 قضية سلاح أبيض، و3 متهمين هاربين، و175 مخالفة إجراءات جمركية، و137 قضية دخول دائرة بدون تصريح، و3 قضايا صيد بدون تصريح.

كما أسفرت عن ضبط 36 قضية عدم حمل تحقيق شخصية، و6 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، و42 قضية انتهاء مدة التصريح، و7 مخالفات صعود باخرة بدون تصريح، و18 مخالفة مرورية، و1711 جنائى إيجابى، وتنفيذ 13 حكم جناية، وتنفيذ 2110 أحكام حبس، وتنفيذ 92 حكم غرامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابات المختصة التحقيقات.