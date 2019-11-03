محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم: انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".​

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال ينتقد تأخر النواب.. "هنعاملكم زي برلمانات الخارج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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