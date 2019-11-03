رئيس تحرير الأهرام ويكلي: القارئ يبحث عن صحافة ذات محتوى جيد ولا يجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالله عويس:

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي" إن هناك تراجعا في مستوى الصحافة بشكل كبير، وصارت هناك أزمة محتوى ظاهرة.

وأضاف خلال الجلسة الأولى في منتدى إعلام مصر، في نسخته الثانية، التي تأتي بعنوان "مناخ الصحافة الجيدة: الشروط والتحديات القائمة" أن هناك تراجعا مهنيا على مستوى العالم، ما دفع بعض الدول لإصدار تشريعات للحفاظ على جودة الصحافة: "ولما القارئ مش هيلاقي محتوى جيد هيبحث عن مواقع أخرى وصحف أخرى بتقدم محتوى جيد".

ويعد منتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام. ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية.

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وتدور نسخة هذا العام، حول كيفية خلق المناخ المناسب للوصول للصحافة الجيدة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات كالمهارات الصحفية، والممارسات الآمنة والأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية، وتغطية قضايا الصراعات والأحداث العاجلة، والابتكار في المحتوى وكيفية التعامل مع المحتوى المقدم من شبكات التواصل الاجتماعي، والمحتوى المدفوع بالإضافة إلى إعلام الخدمة العامة، والكيانات الناشئة.

كما يناقش المنتدى الصحافة الجيدة التي تلتزم بالمعلومات وبالوقائع المجردة، وتتحرى الدقة وصولا للحقيقة. وتنطلق الفعاليات من جلسات وورش عمل وعروض بصيغ مهنية محترفة استفادت من التكنولوجيا وطوعتها لصالحها وحققت معادلة الحفاظ على المهنية وكسب الجمهور.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع الخليج 365 الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.​