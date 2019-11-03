الجلسة الافتتاحية لمنتدى إعلام مصر ترفع شعار "صحافة جيدة من أجل الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أجمع عدد من متحدثي الجلسة الافتتاحية لمنتدى إعلام مصر أن الصحافة الجيدة هو الهدف الذي يسعى إليه الجميع من أجل تقديم خدمة صحفية مميزة للجمهور

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من "منتدى إعلام مصر"، الذي يعقد بالقاهرة على مدار يومين " 3 و 4 نوفمبر الجارى"، تحت عنوان "الصحافة الجيدة..المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال.

وتحدث المشاركون في الجلسة عن أهمية تطبيق المعايير المستقرة الصحفية الصحيحة في ظل انتشار الأخبار غير الدقيقة.

وقالت بيرنيلا برامبج، منسق المبادرة الدنماركية المصرية للحوار،إن النادي الإعلامي تلقى طلبات كثيرة لحضور منتدى إعلام مصر، وهو ما يؤكد علي وعي أصحاب المهنة بفكرة التعلم وتطبيق المعايير الصحيحة للصحافة.

وأضافت برامبج في كلمتها أن موضوع الصحافة الجيدة من أهم محاور النقاش في المنتدى لمحاولة الإجابة على سؤال "ماهي الصحافة الجيدة؟" وغيرها من الأسئلة التي يطرحها.

وأكدت على أنه لا ينبغي على الصحفي نشر أي شئ يحض على الكراهية أو اليأس، متابعة: أعتقد أن هذه موضوعات أصبحت ذات أهمية حيث تنتقل الصور والأخبار بسرعة قصوى؛ وغيرت وسائل التواصل الاجتماعي مجرى الأمور وأصبحت الأصوات كثيرة الآن، وهذا شىء جيد لأنه أصبح لدى الأشخاص القدرة في مشاركة المعلومات والمصالح" على حد قولها.

وتابعت: "وأصبحت الحاجة لأخبار ذات موثوقية تتنامي بقدر الإعلام الحديث ويحتاج العامة إلى صحافة موثوق بها أكثر من أي وقت مضى، ولكن في فرنسا أصبحت مهنة الصحافة غير مقدرة كما كانت وفي الدنمارك أصبح سمعة الصحفيين أقل من تجار السيارات المستعملة".

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وتحدثت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن مفهوم الصحافة الجيدة، وقالت إن الصحافة الجيدة هدف نسعى إليه جميعا لتكون موجودة ولكن القضية الأساسية التي يسعى المنتدى للإجابة عليها وهي كيف نحافظ على تقديم خدمة صحفية جيدة في ظل تحديات كثيرة؟

وأشارت إلى أن الصحافة الجيدة لها معايير في ظل وجود الأخبار الزائفة والفبركة والشائعات، وهي معايير ثابتة لخلق مصداقية الرسالة الصحفية وهي معايير أساسية للحكم على أي عمل صحفي، وأكبر دليل على ذلك جائزة النادي الإعلامي الدنماركي، مشيرة إلى أن تلك المعايير هي المصداقية والدقة في المعلومات والمصادر والموضوعية والتوازن وكل ما يتعلق بالأخلاقيات الإعلامية.

وأكدت على أهمية تطوير الأداء الصحفي ليلائم الجمهور لأن الهدف الرئيسي لأي عمل إعلامي هي التعريف والتنوير.

ووصفت عميد إعلام القاهرة أدوات الإعلام بأنها متغيرة فأصبح هناك مواقع الكترونية، فهي لها وسائل وطرق أخرى في التفاعل مع الجمهور وقياس اتجاهاته، لافتة إلى وجود تحدي آخر يتمثل في ضرورة تحري تلك المواقع الإلكترونية الدقة في ظل الكثير من الشائعات، التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن متداولي تلك الشائعات لا يمتلكون المعايير الصحفية أو الأخلاق المهنية المتوفرة لدى أي صحفي محترف.

وأكدت أنه من المعايير المهمة للصحافة الجيدة وجود عمق في التناول قائم على التحليل والتفسير والخدمة الميدانية فهي قواعد ننظر إليها على أنها أساسيات، ومهما اختلفت التحديات التي تواجه الصحفي، فهناك معايير للحكم على الصحافة الجيدة، بأن تكون متوازنة بدون تحيز.

ولفتت إلى قيمة أخرى مضافة للصحافة الجيدة وهي التنوع لتقديم خدمة معرفية جيدة للجمهور، مؤكدة على أهمية موضوع المنتدى في التأكيد على قيمة الصحافة الجيدة مهما تغيرت الأشكال.

يعقد منتدى إعلام مصر في نسخته الثانية تحت عنوان " الصحافة الجيدة..المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال"، وينظمه النادي الإعلامي بالمبادرة المصرية الدنماركية للحوار بمشاركة خبراء من مؤسسات إعلامية دولية، وبالشراكة مع مؤسسات إعلامية مصرية وعربية من بينها قناة سكاى نيوز عربية وقناة تن وجريدة الوطن ومؤسسة أونا للصحافة والإعلام "موقع مصراوى"وجريدة الشروق وموقع التحرير الإخبارى وموقع كايرو 24 الإخبارى.

وانطلق منتدى مصر للإعلام في نسخته الأولى العام الماضى، ويعنى المنتدى بدعم وتنمية وتطوير صناعة المحتوى في مؤسسات الإعلام في مصروالمنطقة ، وخلق مجال للتشارك وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه وسائل الإعلام، وعرض تجارب إعلامية عالمية عن الإبداع في الإعلام والاتصال.