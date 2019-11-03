بعد 3 جرائم.. مباحث القاهرة تضبط عصابة السطو على المساكن بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

كشفت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان السلام - سبق اتهامه في 10 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن، ومراقب تحت شرط على ذمة ذات القضية، وهارب من المراقبة) بتكوين تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع شقيقه عاطل، مقيم بذات العنوان تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب (كسر الباب) وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن.

بإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب وذلك على النحو التالي : سرقة مبالغ مالية قدرها 200 ألف جنيه ، 35 ألف يورو، 9 آلاف دولار، هاتفان محمول من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وسرقة جهازين لاب توب، 3 هارد ديسك من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وسرقة جهازين لاب توب ومبلغ مالي قدره "35 ألف جنيه" من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .

Advertisements

وأضافا المتهمان باستبدال بعض من العملات الأجنبية المستولى عليها لدى عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ومقيمان بدائرتي قسمي شرطة مصر القديمة بالقاهرة والعمرانية بالجيزة ) وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيداها ، وأقرا بعلمهما بكون المبالغ المالية من متحصلات حوادث سرقة وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبالغ مالية قدرها 764,800 ألف جنيه، 5520 يورو من متحصلات وقائع السرقة، هاتفان محمول، 2 جهاز كمبيوتر لاب توب.

وأضاف أحد المتهمين بشرائه 3 هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة ضبطت بإرشاده وباستدعاء المجنى عليهم تعرف إثنين منهم على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وقرر الثالث بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.