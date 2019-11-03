القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بمنطقة البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاطل لتخصصه في سرقة السيارات بمنطقة البساتين .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السيارات، بأن"م.ف" 45 سنة عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع ".

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن قسم مكافحة جرائم السيارات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبطه اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، مستقلا ً سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته بالتحريات، اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً فردياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد مساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، واقر بقيامه بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم م ف س 618 ماركة هيونداي اكسيل موديل 1996م زيتي اللون بلاغ "ع.ع"، 34 سنة، مهندس كهرباء، مقيم 111 مساكن بني سويف ـ السبعين فدان ـ دائرة قسم شرطة المقطم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 23839 لسنة 2019م جنح البساتين بتاريخ 29/10/2019م.

وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق