مد أجل الحكم على 45 متهمًا بقضية "حادث الواحات" لـ 17 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على المتهم الليبي عبدالرحيم المسماري و 44 آخرين في القضية المعروفة بـ"حادث الواحات"، لجلسة 17 نوفمبر الجاري، بحسب المحامي خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأحالت المحكمة، في 13 أكتوبر الماضي، "المسماري" إلى فضيلة المفتي؛ وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية البالغ عددهم 45 متهمًا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

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وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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