السجن المشدد 10 سنوات في إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، المتهم خالد عادل بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمته بقضية "خلية الزيتون الأولى".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.