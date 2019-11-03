إحباط ترويج 15 طن مستلزمات غذائية فاسدة في الأسواق خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 905 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته 12 طن مستلزمات إنتاج "سكر، جوز هند، زبيب، كاكاو، فول سوداني، دقيق فاخر، نشا، زيت طعام، سكر جلوكوز"، وضبط "2,390" طن حلوى المولد "منتج نهائي" معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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كما ضبطت الحملات مالك محل لتجارة منتجات الألبان "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، لحيازته "3,700" طن "منتجات ألبان" معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونجحت الحملات في ضبط تاجر بمحافظة الغربية، لحيازته 20 ألف عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية "مجهولة المصدر" والمحظور تداولها بالأسواق حال قيادته سيارة للإتجار بها في السوق السوداء لحسابه الشخصي دون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.