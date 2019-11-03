مصر | أبرزهم "شحاتة" و"الشامي".. إلغاء 4 دوائر والإبقاء على 5 فقط للتفرغ لنظر قضايا الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "شحاتة" و"الشامي".. إلغاء 4 دوائر والإبقاء على 5 فقط للتفرغ لنظر قضايا الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى حرصا على سرعة الفصل والإنجاز.

وتضمن القرار الصادر الإبقاء على كل من، الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة.

كما تضمن القرار إلغاء كل من، الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين د. محمد ياسر أبو الفتوح ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، والخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار ود. عادل السيوي.

وتضمن القرار، أن يتقدم القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم بطلبات إلى رئيس المحكمة، تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة القادمة، بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحق على صدور القرار.