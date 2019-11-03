مصر | 22 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 22 ديسمبر المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 ق، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.