مصر | حبس صاحبي ورشتين لحيازتهما 3 كيلو مشغولات ذهبية "مقلدة" بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحبي ورشتين لحيازتهما 3 كيلو مشغولات ذهبية "مقلدة" بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بأن صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس في قضايا "شيكات" بحوزته كميات من المشغولات الذهبية المتلاعب في العيار الخاص بها، وغير مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذًا من الورشة عمله مكانًا لمزولة نشاطه غير المشروع.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.