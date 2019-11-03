مصر | تعرف على ميعاد النطق بالحكم على المتهمين بـ "حادث الواحات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ميعاد النطق بالحكم على المتهمين بـ "حادث الواحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.
والجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) بتهمة الاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية، وقع الحادث يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية بالكيلو 135 طريث الواحات البحرية بهمق كبير داخل الصحراء وصل 35 كم.
باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.