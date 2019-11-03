مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة دعاية وإعلان بـ"عابدين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة دعاية وإعلان بـ"عابدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة شركة دعاية وإعلان بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (محام - بصفته وكيلًا عن مالك شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة القسم ) بإكتشاف موكله سرقة ( عدد 3 جهاز كمبيوتر، عدد 3 جهاز لاب توب، عدد 2 هاتف محمول) من داخل الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مندوب تحصيل بذات الشركة، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر مندوب التحصيل بأنه خطط لسرقة محتويات الشركة وفى سبيل ذلك استعان بالعامل حيث تمكنا من الدلوف للشركة عقب قيامه بإصطناع نسخة من مفتاحها الأصلى وسرقة محتوياتها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن مندوب التحصيل.. وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

