مصر | سقوط تجار مخدرات وأسلحة نارية في القليوبية

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تمكنت مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبحوزته ( عدد 2 بندقية خرطوش، عدد 30 طلقة آلية عيار 7،62×39مم، عدد 30 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة ) بقصد الاتجار.

وكما تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط ( عاطلين – مقيمين بدائرة المركز – أحدهما مسجل شقي خطر سرقات عامة ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما ( فرد خرطوش وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، كميه من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ).

وكما تمكنت مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط ( عاطلين – مقيمان بدائرة المركز – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما ( بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، كميه من مخدر الهيروين وزنت 75 جراما، مبلغ مالي 1200 جنيه، عدد 2هاتف محمول ).

وتمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في عدد 18 قضية " سلاح – مخدرات – سرقة " مسجل شقى خطر إتجار بالأسلحة ) وبحوزته ( بندقية آليه عيار 7،62×39مم وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار بداخل خزينتها ) بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

