مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثانى السلام - سبق إتهامه فى عدد 10 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن، ومراقب تحت شرط على ذمة ذات القضية، وهارب من المراقبة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع شقيقه ( عاطل - مقيم بذات العنوان ) تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب ( كسر الباب ) وأنهما وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب ( عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ).. وذلك على النحو التالي:

سرقة مبالغ مالية قدرها ( 200 ألف جنيه، 35 ألف يورو، 9 آلاف دولار ) وعدد ( 2 ) هاتف محمول من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول 0

سرقة عدد ( 2 ) جهاز لاب توب، وعدد ( 3 ) هارد ديسك من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

سرقة عدد ( 2 ) جهاز لاب توب ومبلغ مالي قدره ( 35 ألف جنيه ) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

Advertisements

وأضافا باستبدال بعض من العملات الأجنبية المستولى عليها لدى عملائهم ( سيئ النية – عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – ومقيمان بدائرتي قسمي شرطة مصر القديمة بالقاهرة والعمرانية بالجيزة ).. وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثانى أيداها، وأقرا بعلمهما بكون المبالغ المالية من متحصلات حوادث سرقة.. وتم بإرشاد المتهمين ضبط الآتي:

مبالغ مالية قدرها ( 764،800 ألف جنيه، 5520 يورو ) من متحصلات وقائع السرقة.

عدد ( 2 ) هاتف محمول.

عدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر لاب توب.

وأضاف أحد المتهمين بشرائه عدد ( 3 ) هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة (ضبطت بإرشاده).. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرف إثنين منهم على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة وقرر الثالث بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

