مصر | جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر أكتوبر

في مجال إصدار بطاقات الرقم القومي: تم إصدار عدد (989765) بطاقة رقم قومي.في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار عدد (1492628 ميلاد – 147390 وفاة – 220732 قيد عائلي).في مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2667 قيد وقائع ميلاد أول مرة- 692 ساقط قيد ميلاد – 315 قيد وقائع وفاة – 53 ساقط قيد وفــاة – 654 قيد وقائع الزواج – 581 قرارات تصحيح – 5679 وثائق مترجمة).في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3417) قضية.

ويأتي ذلك فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى، علاوةً على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.