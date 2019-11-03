مصر | 80 قضية تهريب.. جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 80 قضية تهريب.. جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط (80) قضية تهريب بضائع.
ضبط ( 8 ) قضايا مخدرات.
ضبط (1) قضية طائرة تصوير للمحترفين من خلال التحكم عن بُعد.
ضبط ( 1 ) قضية سرقة.
ضبط ( 1 ) قضية تسلل.
ضبط ( 5 ) قضايا تزوير.
ضبط ( 12 ) قضية سلاح أبيض.
ضبط ( 3) متهمين هاربين.
ضبط ( 175 ) مخالفة إجراءات جمركية.
ضبط ( 137 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح.
ضبط ( 3 ) قضايا صيد بدون تصريح.
ضبط ( 36 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية.
ضبط ( 6 ) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.
ضبط ( 42 ) قضية إنتهاء مدة التصريح.
ضبط ( 7 ) مخالفات صعود باخرة بدون تصريح.
ضبط (18) مخالفة مرورية.
ضبط (1711) جنائي إيجابي.
تنفيذ (13) حكم جناية.
تنفيذ (2110) حكم حبس.
تنفيذ (92) حكم غرامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.