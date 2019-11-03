مصر | 80 قضية تهريب.. جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 80 قضية تهريب.. جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 عن تحقيق العديد من النتائج من بينها:

ضبط (80) قضية تهريب بضائع.

ضبط ( 8 ) قضايا مخدرات.

ضبط (1) قضية طائرة تصوير للمحترفين من خلال التحكم عن بُعد.

ضبط ( 1 ) قضية سرقة.

ضبط ( 1 ) قضية تسلل.

ضبط ( 5 ) قضايا تزوير.

ضبط ( 12 ) قضية سلاح أبيض.



ضبط ( 3) متهمين هاربين.

ضبط ( 175 ) مخالفة إجراءات جمركية.

ضبط ( 137 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح.

ضبط ( 3 ) قضايا صيد بدون تصريح.

ضبط ( 36 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية.

ضبط ( 6 ) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.

ضبط ( 42 ) قضية إنتهاء مدة التصريح.

ضبط ( 7 ) مخالفات صعود باخرة بدون تصريح.

ضبط (18) مخالفة مرورية.

ضبط (1711) جنائي إيجابي.

تنفيذ (13) حكم جناية.

تنفيذ (2110) حكم حبس.

تنفيذ (92) حكم غرامة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

