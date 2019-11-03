مصر | ضبط 905 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (905) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (11،909) طن مستلزمات إنتاج "سكر، جوز هند، زبيب، كاكاو، فول سودانى، دقيق فاخر، نشا، زيت طعام، سكر جلوكوز" وضبط (2،390) طن حلوى المولد "منتج نهائى" معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وكذا إعدام (100) كيلو جرام هوالك حلوى المولد غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

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ضبط مالك محل لتجارة منتجات الألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (3،700) طن "منتجات ألبان" معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مالك مخزن لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3،200) طن "منظفات صناعية" متعددة الأغراض معبأة داخل براميل وجراكن بدون بيانات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة سمنود (بمحافظة الغربية) لحيازته (20000) عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية "مجهولة المصدر" والمحظور تداولها بالأسواق حال قيادته سيارة للإتجار بها فى السوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.