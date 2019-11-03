مصر | التحقيق في واقعة مصرع موظف صدمته سيارة ملاكي بحلوان

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تباشر حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة مصرع موظف صدمته سيارة ملاكي، أثناء عبوره طريق المصانع، بمدينة حلوان، وصرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويه، وطالب بسرعة أجراءات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها، مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل يدعى رشاد.م يبلغ من العمر 40 سنة، موظف.



وتحفظت قوات الأمن على قائد السيارة الملاكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

