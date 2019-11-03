مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما).. وذلك على النحو التالي:-
(4) بنادق آلية.
(14) بندقية خرطوش.
(9) طبنجات.
(66) فرد محلى.
(201) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة.
(183) قطعة سلاح أبيض.
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51375) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:
(171) حكم جناية.
(15832) حكم حبس جزئي.
(2849) حكم حبس مستأنف.
(25896) حكم غرامة.
(6627) حكم مخالفة.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (8) متهمين، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (150) قضية مخدرات بحوزة (158) متهم، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8،550 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7،530 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،487 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (2،060 كيلو جرام ).
كمية من البودرة المخدرة وزنت (125 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت (60 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 635 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 215 جرام).
عدد (2733) قرص مخدر.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (29) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (276) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين.
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (27280) مخالفة مرورية، (74) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين: فحص (91) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.