مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

(4) بنادق آلية.

(14) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(66) فرد محلى.

(201) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(183) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (51375) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(171) حكم جناية.

(15832) حكم حبس جزئي.

(2849) حكم حبس مستأنف.

(25896) حكم غرامة.

(6627) حكم مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (8) متهمين، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (150) قضية مخدرات بحوزة (158) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8،550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7،530 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،487 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (2،060 كيلو جرام ).

كمية من البودرة المخدرة وزنت (125 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (60 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 635 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 215 جرام).

عدد (2733) قرص مخدر.