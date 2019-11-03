مصر | ضبط صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدون ترخص بمنشأة ناصر

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تمكنت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من ضبط (صاحب مصنع أسلاك كهربائية كائن بدائرة القسم) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدمًا علامة تجارية مقلدة، وعثر بداخل المصنع على (6215 بكرة ولفة سلك نحاس مختلفة الأنواع والأحجام- 25 جوال خام بودرة بلاستيك- كمية كبيرة من "الإستيكرات" - ماكينة تغليف- ماكينة طباعة- ماكينة سحب نحاس- ماكينة تسييح بلاستيك).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدمًا علامة تجارية مقلدة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

