أخبار مصر | وزير النقل: القيادة السياسية وافقت على تحويل قطار أبو قير إلى مترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: القيادة السياسية وافقت على تحويل قطار أبو قير إلى مترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.

حيث تفقد الساحة الخارجية لمحطة مصر والأرصفة وشبابيك وأكشاك التذاكر والتقى وزير النقل بعدد من الركاب.

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كما وجه بزيادة عدد عربات قطار المناشي بناء على طلب عدد من الركاب مشددا على عمل كافة الكاميرات بالمحطة وكافة اجهزة الإطفاء وتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتابع الوزير انتظام جداول التشغيل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واتخاذ هيئة السكك الحديدية كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة سفر الركاب

ثم استقل قطار الخدمة المتجه الى وردان بخط المناشي والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.

حيث شهد طابور الصباح لطلاب مدرسة النقل الثانوية الصناعية بوردان ثم التقى بطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد.