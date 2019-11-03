أخبار مصر | وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جاري تطوير وتحديث السكة الحديد بكافة قطاعاتها، معلنا أنه في 30/6/2020 سوف يشعر المواطن بتحسن في السكة الحديد مع استلام العربات والجرارات الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.

Advertisements

وتفقد الوزير الساحة الخارجية لمحطة مصر والأرصفة وشبابيك وأكشاك التذاكر والتقى بعدد من الركاب.

كما وجه بزيادة عدد عربات قطار المناشي بناءً على طلب عدد من الركاب مشددا على عمل كافة الكاميرات بالمحطة وكافة أجهزة الإطفاء وتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتابع الوزير انتظام جداول التشغيل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واتخاذ هيئة السكك الحديدية كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة سفر الركاب.