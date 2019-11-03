أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.