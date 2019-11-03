أخبار مصر | "اقتصادية البرلمان" توافق على قرض لتخزين الحبوب ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتصادية البرلمان" توافق على قرض لتخزين الحبوب ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "اوفيد" بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي، تنفيذا لمشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

وأوضح كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية ٧ ملايين طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية، حيث إن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة ٢٤ ساعة تكلف الدولة ٢٠ ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر.

من جانبه أكد النائب صلاح حسب الله، أن القرض ذات عائد اقتصادي وتشير إلى تغطية القرض وفوائده وهو لا يقلق تماما، مؤكدا على أن عوائده ستكون في صالح الدولة المصرية.

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ويناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم "قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب اللجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين فى نفس الموضوع.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، كما يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، وتشمل مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة إلى مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959.

كما تشمل مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

