أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع الدقي والعجوزة وجنوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بشوارع الدقي والعجوزة وجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة وذلك للوقوف على مدى الكفاءة ونسبة الإنتهاء من الأعمال‪ .‬شملت الجولة المرور على أعمال الرصف وتطوير الجزر الوسطى والحدائق وأعمال النظافة بشوارع (البطل أحمد عبدالعزيز ، جامعة الدول ، شهاب ، شارع محيى الدين أبوالعز وإمتداده ، شارع مصدق، السودان).

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمسئولين عن الأعمال لتوفير أعلى درجات الجودة فى الأعمال والإهتمام بالمظهر الجمالى من خلال مراعاة القياسات الخاصة بالأرصفة وإرتفاعات الجزر الوسطى وتوحيد الألوان المستخدمة فى الأعمال‪ .‬

وشدد راشد على ضرورة إزالة أية حواجز أو متاريس مخالفة تعيق حركة المارة والمركبات ورفع الملصقات الإعلانية وصيانة ودهان الأسوار الحديدية واللوحات الإعلانية وإستبدال المتهالكة منها ورفع نواتج الأعمال أولاً بأول ورفع مستوى النظافة أسفل الكبارى وداخل الجراجات العامة ، وعدم إلقاء القمامة بالجزر الوسطى حفاظاً على مظهرها وتفعيل القرارات الخاصة بوضع صناديق القمامة أمام المحال والتنبيه على ملاك محطات الوقود وغسيل السيارات والجراجات بعدم غسل السيارات بالشارع وتغريم المخالفين وفقاً للقانون‪.‬

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وخلال الجولة إستمع المحافظ لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة معالجتها حيث كلف القائمين على الأعمال بزيادة عدد الرمبات أمام الشوارع الجانبية والرئيسية والمحال لعبور المشاة قبل إنتهاء أعمال التطوير بالشوارع وتثبيت أحد أعمدة الإنارة المقامة بإمتداد شارع محيى الدين أبوالعز وتجديد الكشافات الخاصة به كإستجابة سريعة لأحد المناشدات‪.‬

وقال راشد موجهاً حديثه للمواطنين أن الدولة تعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تنفيذ كل مايضمن للمواطنين مستوى معيشى أفضل ولأبناءنا مستقبل واعد ، مناشدهم بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال والإبلاغ عن أية تعديات أو مخالفات‪ .‬

رافق المحافظ المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأجهزة والهيئات بالمحافظة‪ .‬

