أخبار مصر | غدا.. "الشباب والرياضة" تحتضن 17 دولة للمشاركة بالملتقى الكشفي للطلائع العرب والأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الشباب والرياضة" تحتضن 17 دولة للمشاركة بالملتقى الكشفي للطلائع العرب والأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال اﻹدراة المركزية للطلائع بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، لتنفيذ فعاليات الملتقى الكشفي لطلائع العرب والأفارقة، خلال الفتره من 4 حتي 8 نوفمبر الجاري، بمحافظة الإسكندرية للمرحلة السنية من 12 حتي 15 سنة.

وتشارك بالملتقى 17 دولة عربية وإفريقية مثل "اليمن، لبنان، فلسطين، مصر، سوريا، الصومال، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، إرتريا، تشاد، جزر القمر، غنيا، بوركينافاسو، بوروندي، زيمبابوي، نيجيريا، أوغندا"

ويهدف الملتقى إلى تأكيد دور مصر في رعاية النشء من خلال الأنشطه الكشفية بالإضافة الي إثراء الحركة الكشفية العربية الأفريقية وتبادل الخبرات بين الطلائع المشاركين في الملتقى، وتوحيد المفاهيم الكشفية بين طلائع مصر وطلائع العرب وافريقيا.

وتتضمن فعاليات الملتقى ورش عمل متنوعة ومسابقات كشفية والعديد من الزيارات مثل مكتبة الأسكندرية وقلعة قايتباي وأنشطه رياضية.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضه لدعم التواصل بين طلائع مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية وبمناسبة إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقي 2019.