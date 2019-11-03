أخبار مصر | "القوى العاملة": أحقية العاملين بـ"مصر الجديدة للإسكان" في تغيير وصف عقودهم إلى دائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": أحقية العاملين بـ"مصر الجديدة للإسكان" في تغيير وصف عقودهم إلى دائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة العمالية بأحقية العاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في تغيير وصف عقودهم من مؤقت أو عرض إلي دائم .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب كانت قد تقدمت بطلب إحالة ملف النزاع بين النقابة والشركة إلي التحكيم كمرحلة أخيرة ، وذلك بعد فشل مرحلة المفاوضة الجماعية، ومرحلة الوساطة بعدم الوصول للتسوية الودية بين طرافي النزاع وذلك طبقا لنص المادة (180-189) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

صدر الحكم من محكمة استئناف القاهرة دائرة 161 عمال سابقا و8 عمال حاليا ، برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس هيئة التحكيم ، وأبو بكر عبيد رئيس عضو المحكمة ، وعضوية المستشارين عبد الله البنداري رئيس عضو المحكمة ، ومحمد عبد القادر عبد الله، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (أرباب العمل)، وفريد إبراهيم الأزهري محكم النقابة العامة للبناء والأخشاب ، وجيهان عبد المنعم محكمة وزارة القوي العاملة ، وأمين سر عاشور رجب إبراهيم .