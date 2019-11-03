أخبار مصر | بعد الانتهاء من إنشائه.. "الرياضة" تفتتح مركز شباب "الجدي" بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الانتهاء من إنشائه.. "الرياضة" تفتتح مركز شباب "الجدي" بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب "الجدي" بشمال سيناء بعد الانتهاء من إنشاؤه، وذلك حرصًا من الوزارة علي توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء.

وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات، مكتبة بها 2000 كتاب، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، 6 أجهزة كمبيوتر، حمام السباحة، ملعب نجيل صناعي، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس، صالة حاسب آلي، صالة تنس طاولة، بلياردو، بالإضافة إلي تجهيزات المركز بالأثات.

يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لإستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.