أخبار مصر | الشباب والرياضة تنفذ القافلة الطبية لمحافظة الجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تنفذ القافلة الطبية لمحافظة الجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة القافلة الطبية الثالثة التي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية من خلال الإدارة العامة للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، وذلك بمستشفى كفر حكيم محافظة الجيزة يوم 29 من أكتوبر الماضي.

وتم الكشف وتقديم العلاج ل أكثر من 550 حالة متضمنة التخصصات كلا من باطنة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، أطفال، جلدية، مسالك بولية، اسنان، جراحة، نساء وتوليد، الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بالإضافة الى التوعية الطبية

تم توفير العديد من الأطباء والتمريض وقاموا بالكشف الطبي علي المرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، بلغ إجمالي الحالات 516 مريض وتم تحويل بعض الحالات لمستشفي الجامعة.

وتهدف القوافل الطبية إلي الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجًا، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم، إكساب طلاب الكليات المتخصصة خبرات من خلال التدريب التطبيقي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ عدد ( 30 ) قافلة طيبة بالقرى الأشد احتياجًا وذلك بالتعاون مع الجامعات الحكومية.

