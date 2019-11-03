أخبار مصر | بشرى سارة.. "الرياضة" تعلن عن رحلة جديدة من رحلات قطار الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. "الرياضة" تعلن عن رحلة جديدة من رحلات قطار الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم رحلة جديدة من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث تم فتح باب الحجز والتسجيل لــ 240 فتاة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة.

ويشترط أن يكون السن من 18 حتى 35 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر، ويستبعد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء2017 2018 وشتاء2018 2019).

وتسدد قيمة الاشتراك وهي (600) جنيهًا للفرد الواحد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

ويكون التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 15 11 2019 والتحرك للعودة مساء يوم الخميس الموافق 21 11 2019.

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وتتحمل الوزارة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

ويحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة، كما يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أي تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأي من المشاركين بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقًا للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.

ويتضمن برنامج الرحلة المزارات السياحية الاسترشادية بأسوان "السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة"، إلى جانب المزارات السياحية الاسترشادية بالأقصر "وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر".

ويعتبر الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

