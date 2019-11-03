أخبار مصر | "توت عنخ آمون بلندن".. بيع 300 ألف تذكرة والمعرض "كومبليت" حتى فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توت عنخ آمون بلندن".. بيع 300 ألف تذكرة والمعرض "كومبليت" حتى فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشركة المنظمة لمعرض الملك توت عنخ آمون بلندن "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي"، في بيان صادر عنها أنه حتى الآن تم بيع 300.000 تذكرة ومعظم التذاكر مباعة حتى منتصف شهر فبراير 2020 .

وبسبب تزاحم الجمهور قامت إدارة القاعة بمد ساعات الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا للخامسة والنصف مساءً بدلا من الرابعة والنصف عدا يومي الخميس والسبت تنتهي الثامنة والنصف مساءً.

واصطف آلاف الزائرين أمام المدخل الرئيسي لقاعة ساتشي في يومه الأول منتظرين دورهم بالساعات لدخول المعرض وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد افتتح هذا المعرض مساء اول أمس الجمعة في احتفالية ضخمة حضرها 1000 مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطاني.

ومن بينهم السفير طارق عادل سفير مصر في لندن وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس والسيدة فيونا كارنرفون الحفيدة الثامنة لللورد كارنرفون الذي كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر التي اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة وأثرياء و نجوم المجتمع البريطاني من بينهم عضو مجلس النواب البريطاني فيليب حمود ولاعب الكرة الاول في منتخب مصر و المحترف في إنجلترا أحمد حجازي ورجل الأعمال الإنجليزي المشهور فرانسيس وروبورت جيفين بوول والمذيع والصحفي المشهور هيو أدوارد والمنتجة التليفزيونية سالي ودوورك والموسيقار البريطاني المعروف نيك روديس ولاعبة التينيس الشهيرة هيثر واستون والممثلة بينالوبي ويلتون، وغيرهم من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر.