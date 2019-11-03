أخبار مصر | مجانا.. "الهلال الأحمر" يقدم الخدمات العلاجية لـ775 طفلا من مرضى أنيميا البحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا.. "الهلال الأحمر" يقدم الخدمات العلاجية لـ775 طفلا من مرضى أنيميا البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الهلال الأحمر المصري بمقر بنك الدم الرئيسي التابع للهلال، احتفالية تحت عنوان "قافلة السعادة" لرسمة الفرحة على وجوه الأطفال من مرضى أنيميا البحر المتوسط، بحضور كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والدكتور إيهاب سراج مستشار أمين عام الهلال الأحمر لبنوك الدم، والدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصري والشباب المتطوعين لدى الهلال.

وتضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية وغنائية حيث قام الفنان هاني شنودة وفرقته بتقديم بعض الفقرات الغنائية لإدخال البهجة على البهجة على أطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا الذى يقوم بنك الدم التابع للهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم.

وخلال الاحتفالية حرص الفنان هاني شنودة وفرقته على مشاركة الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط في الغناء والتقاط الصور التذكارية معهم، مما أدى الى إدخال البهجة والسرور عليهم والتأكيد على أن المرض لا يقتصر على الألم فقط.

ووجهت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري الشكر للفنان هاني شنودة وفرقته على حرصهم على دعم الاطفال المرضى الذين يتلقون علاجهم ببنك الدم، لافتة إلى حرص الهلال الأحمر المصري على توفير الرعاية والخدمات الطبية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ومرضى الهيموفيليا، لافتة إلى أنه يتم توفير الدم والعلاج لما يقرب من 775 حالة من مرضى أنيميا البحر المتوسط بدون أي مقابل مادي من خلال بنك الدم التابع للهلال الأحمر المصري.