أخبار مصر | ختام فعاليات معسكر رفع الوعي بقضايا الصحة والسكان بسوهاج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات معسكر رفع الوعي بقضايا الصحة والسكان بسوهاج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، فعاليات المعسكر التدريبي لرفع الوعي بقضايا السكان والصحة بمركز التعليم المدني بمحافظة سوهاج.

وفي ختام فعاليات المعسكر تم تنفيذ "يوم توظيف" لعدد 40 شابا وفتاة من محافظة سوهاج بالتعاون مع اتحاد الصناعات بحضور مندوبين عن الشركات المساهمة في فعاليات اليوم، ومندوبين من بنك الإسكندرية حيث تم شرح خطوات التقديم للشباب الراغب في الحصول على قروض ائتمانية لبدء مشروعهم الخاص، واستعراض الخطوات الأساسية من جانب مختصين لإنشاء مشروع ناجح، وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروعات قدمها أحد أعضاء فريق عمل (طّور وغّير) التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

حضر فعاليات المعسكر كل من منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.