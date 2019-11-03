أخبار مصر | تعرف على تفاصيل مهرجان "هواة المسرح" لأعضاء مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مهرجان "هواة المسرح" لأعضاء مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية لتنفيذ مهرجان عروض فرق "هواة المسرح" لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، على مسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة 18 فرقه مسرحية.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الفنان محمود الحدينى، والمخرج عادل حسان، الفنانه فاطمة محمد علي.

وتقدم الفيوم "مركز شباب المحافظة" فى اليوم الأول للعروض "صفر قصة لم تكتمل"، والبحيرة " مركز شباب كفرالدوار" تقدم عرض "المدينة الفاضلة "، والإسكندرية "مركز شباب المطار" تقدم عرض"السقط"، فيما تعرض الغربية "مركز شباب طنطا" فى اليوم الثانى "مذكرات مشنوق"، بالقليوبية "مركز شباب أسنيت" تقدم عرض "شهقة الطين"، والدقهلية "مركز شباب ميت غمر" تقدم عرض " مطلوب مخرج".

فيما تعرض محافظة بني سويف "مركز شباب مدينة الفشن" فى اليوم الثالث للمسابقة عرض مسرحي بعنوان "علي سفر"، وسوهاج "مركز شباب ناصر" تقدم عرض "بدون هوية"، والجيزة "مركز شباب الجيزة" تقدم عرض "حلقة ذكر"،

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وفي اليوم الرابع تعرض جنوب سيناء "مركز شباب طورسيناء" عرض مسرحي بعنوان "حلقة ذكر"، والسويس"مركز شباب سليم الحي" تقدم عرض "ملك وكتابة"، أما الإسماعيلية "مركز شباب المروة" تقدم عرض "الملطخون".

وتقوم القاهرة "مركز شباب روض الفرج" فى اليوم الخامس بتقديم عرض "ثورة العبيد"، وكفرالشيخ "مركز شباب بيلا" تقدم عرض "عناية خاصة"، وبورسعيد "مركز شباب بور فؤاد" تقدم عرض "حكايتنا".

وتقدم أسيوط "مركز شباب ساحل سليم" في اليوم السادس عرض "رحلة ورد + الأشعار"، والمنيا "مركز شباب ناصر ملوي" تقدم عرض "حلقة ذكر"، والإسكندرية "مركز شباب القباري" تقدم عرض مسرحي بعنوان "حبكة".

وتختتم المسابقة بحفل توزيع الجوائز على مسرح وزارة الشباب والرياضة يوم 25 نوفمبر المقبل في السادسة مساءً.