شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق ماراثون «اسكندرية بلا إدمان» الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، ماراثون رياضى ضمن مبادرة «اسكندرية بلا إدمان» الجمعة المقبل، على كورنيش الإسكندرية والذى ينطلق من منطقة كليوباترا وحتى نادى فاروس البحرى برأس التين.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، «إن الماراثون يأتى في إطار حرص الجامعة على الإهتمام بقضايا الشباب وتفعيلاً لدورها الريادى في مكافحة إنتشار الادمان، ويشارك فيه قيادات الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات الـ23، فضلاً عن مشاركة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب ورموز المجتمع السكندرى والقوات المسلحة والبحرية والأكاديمية البحرية، والأندية الإجتماعية ومراكز الشباب والرياضة».

من جانبه قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، «إن هذه المبادرة تأتي بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة وتجنب أخطار التدخين والإنزلاق في خطر الأدمان والتعاطي، وإدماج أطراف متنوعة من المجتمع للتكاتف والعمل على إيجاد حلول للمشكلة والمساهمة في تنفيذ أنشطة المبادرة».