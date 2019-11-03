شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأحد المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الأحد المقبل، 10 نوفمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلًا من السبت، 9 نوفمبر، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

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