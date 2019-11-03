شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه «قنا- سفاجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عداية سعة 800 مم بخط مياه «قنا- سفاجا»، تمر أسفل السكة الحديد بمنطقة كوبري المعنا بقنا، وكذا الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الخاصة بالخط بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وذلك لتحسين كميات المياه الواردة من خط مياه «قنا- سفاجا».

وقال «صديق»: «شملت أعمال الإحلال والتجديد تعديل مسار الخط وزيادة سعته، واستبدال الأجزاء المتهالكة من الخط القديم بخطوط جديدة زهر مرن، لضمان جودة مياه الشرب ومطابقتها المواصفات الصحية، حيث قامت الشركة بالتنسيق مع محافظة قنا لدراسة إحلال وتجديد الخط وزيادة سعته، بالإضافة إلى اعتماد المسار الجديد للخط».

وأشار «صديق» إلى أن فرق التشغيل والصيانة بالشركة كانت تواصل عملها طوال الـ24 ساعة بنظام النوبتجيات للانتهاء من تنفيذ العداية وإحلال وتجديد الخط لتحسين كميات المياه الواردة إلى محافظة البحر الأحمر من خط مياه قنا.