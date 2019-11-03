«الداخلية» تسمح لـ 44 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى (نص القرار)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ22 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسة الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما وافقت على السماح لـ22 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. Advertisements

وللاطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 3-11-2019

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