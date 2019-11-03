شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل مطار مرسى علم الدولي أولى رحلات شركة الخطوط النمساوية، إحدي شركات مجموعة لوفتهانزا، وعلي متنها 170 راكبا قادمة من فيينا. كان اللواء هاني عقاب، رئيس مجلس الإدارة، قد أصدر تعليماته لإدارة المطار باستقبال الطائرة باحتفالية تتضمن بروتوكول رش المياه على الطائرة بواسطة سيارات الإطفاء واستقبال الركاب بالورود والحلوى.

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