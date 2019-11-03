شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» و«الزراعة» تجتمعان لمناقشة موقف المحاصيل الشرهة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وموقف المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة زراعات الأرز والمشاكل التي تواجه زراعة مناطق الاستصلاح الجديدة فضلا عن موقف الصوب الزراعية في جزيرة دهب، وهي إحدى الجزر النيلية في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الأحد، أنه تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في التوسع في استخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ مآخذ الري.

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وأشار وزير الري إلى أن الإجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد وزيرا الري والزراعة ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائى في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على سعي الوزارة الدائم، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئية بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

كما استعرضت اللجنة التنسيقية بوزارتي الري والزراعة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.